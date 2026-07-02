Sotto il cielo della Valle d’Itria, la letteratura abita la città

di Rosa Elenia Stravato

Entra nel vivo a luglio “Riflessi Book Summer 2026”: otto appuntamenti gratuiti tra piazze storiche, terrazze e masserie con i grandi protagonisti della scrittura contemporanea

Il viaggio è iniziato a giugno, ma il cuore pulsante del festival continua a battere per tutto il mese di luglio. Martina Franca si conferma una delle capitali culturali dell’estate pugliese grazie alla seconda edizione di “Riflessi Book Summer 2026”. La prestigiosa rassegna letteraria, organizzata dall’Associazione Riflessi d’Arte con il patrocinio del Comune, sta tingendo le serate della Valle d’Itria con le sfumature della grande letteratura, offrendo a cittadini e turisti un cartellone di otto imperdibili appuntamenti. Non si tratta di semplici presentazioni di libri, ma di veri e propri percorsi esperienziali in cui la parola scritta incontra la bellezza del territorio, la musica e persino l’osservazione astronomica.

C’è da precisare una cosa: i festival letterari sono molto più di una semplice sequenza di presentazioni di libri: sono veri e propri presidi culturali e spazi di resistenza sociale. In un’epoca dominata dall’algoritmo e dal consumo rapido e solitario di contenuti digitali, questi eventi restituiscono alla letteratura la sua dimensione più naturale e potente, ovvero la coralità e l’incontro fisico. In definitiva, i festival letterari ci ricordano che le storie servono a unire le persone. Sono spazi in cui è ancora possibile rallentare, praticare l’ascolto profondo e confrontarsi su idee diverse, un esercizio fondamentale per la salute di qualunque comunità democratica. Il festival di Riflessi D’Arte poggia salde basi proprio su queste considerazioni, si muove come un organismo vivo all’interno del tessuto urbano e rurale di Martina Franca, sfruttando alcune delle location più suggestive e cariche di storia della città. Gli incontri di luglio continueranno ad alternarsi tra: il fascino intimo del Villaggio Sant’Agostino e della Terrazza Casa delle Arti; gli scorci caratteristici del centro storico, come Piazzetta Stabile (nei pressi del museo MuBa) e Piazzetta Corso Messapia; e l’atmosfera senza tempo della storica Masseria Pace. L’assessore alla Cultura, Carlo Dilonardo, ha espresso grande orgoglio per l’iniziativa: “Ospitare a Martina Franca una rassegna di questo spessore dimostra quanto il nostro territorio sia vivo, ricettivo e alla ricerca di storie. Martina Franca, ‘Città che Legge’, si conferma la cornice naturale ideale per accogliere la parola scritta e il dibattito culturale.”

Dietro il successo di pubblico della rassegna c’è il lavoro instancabile di una realtà associativa in forte espansione. Il presidente di Riflessi d’Arte, Tonio Cantore, sottolinea come l’interesse per la lettura sia in costante crescita sul territorio, anche grazie a progetti innovativi come l’iniziativa LIBROMAT e il gruppo di lettura “leggiamo insieme… oltre le pagine”. Tutti gli eventi in programma a luglio sono a ingresso gratuito, pensati proprio per favorire il confronto diretto e informale tra i lettori e gli autori ospiti. A coordinare la complessa macchina organizzativa è il direttore artistico Vita D’Amico, che guiderà gli appuntamenti di questo mese insieme a diverse personalità della cultura locale: “Abbiamo scelto di portare le parole fuori dalle pagine e di farle incontrare con la città. La nostra ambizione è semplice: ci auguriamo che ogni incontro possa lasciare una traccia nel pubblico e che ogni partecipante si senta parte di una comunità che sceglie di crescere attraverso la cultura.”

La prosecuzione della rassegna a luglio è il frutto di una forte sinergia tra associazioni, istituzioni e imprenditoria locale. L’evento vede il supporto dei main sponsor Piscine Castiglione, UnipolSai (Agenzia Beretta e Ligorio – Taranto) e Amplifon, insieme a partner fondamentali come le librerie del territorio (Libreria Colucci, Mondadori Bookstore, Ubik) e numerose realtà culturali tra cui il Presidio del Libro di Martina Franca, il MuBa e l’Associazione Artigiana di Mutuo Soccorso. Il calendario di luglio è pronto: le sere d’estate di Martina Franca vi aspettano per condividere riflessioni, emozioni e letture sotto le stelle.