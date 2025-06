“Sottovoce”, il nuovo brano del Maestro Claudio Patuto

Presentata la nuova composizione per pianoforte firmata dal M° Claudio Patuto che affonda le sue radici nella tradizione del neoclassicismo contemporaneo, evocando le atmosfere delicate e introspettive delle colonne sonore più emozionali

Ci sono brani che gridano al mondo la loro grandezza, e poi ci sono opere che, senza clamore, riescono a lasciare un segno profondo. Sottovoce, la nuova composizione per pianoforte solo firmata dal M° Claudio Patuto, appartiene alla seconda categoria. È una musica che non cerca di imporsi, ma che, proprio nella sua delicatezza, trova la forza di arrivare là dove le parole si fermano: nel cuore.

Come il respiro lieve della sera o il fruscio di una pagina voltata lentamente, Sottovoce è una carezza sonora che scivola tra le pieghe dell’anima. Non ha bisogno di alzare il tono per farsi sentire: si fa ascoltare nel silenzio, con la stessa naturalezza di un pensiero che nasce spontaneamente nella mente durante un momento di quiete. È una melodia fatta di assenze e presenze, di pause che valgono quanto le note, di sussurri che sembrano raccontare una storia vissuta nel profondo.

Concepita come una forma di meditazione sonora, la composizione si snoda con grazia e misura, restituendo un tempo sospeso, fuori dalla frenesia del mondo. Ogni nota del pianoforte si posa con intenzione, come gocce leggere su uno specchio d’acqua. Nulla è lasciato al caso: ogni pausa è un invito a respirare, ogni accordo è una porta che si apre sull’interiorità.

Sottovoce affonda le sue radici nella tradizione del neoclassicismo contemporaneo, evocando le atmosfere delicate e introspettive delle colonne sonore più emozionali. È una musica che evoca immagini, ricordi, sensazioni. La si può ascoltare chiudendo gli occhi, lasciandosi trasportare da un flusso sonoro che accarezza senza mai turbare. È la colonna sonora ideale per un pomeriggio di pioggia, per un momento di solitudine cercata, per la quiete di un’alba che sorge piano. Ma è anche molto di più: è un dialogo interiore, un invito alla lentezza, un gesto d’amore verso sé stessi.

Nel pianismo del M° Patuto si percepisce una rara sensibilità: il tocco non è mai invadente, ma sempre misurato, profondo, rispettoso. Come un narratore che conosce il valore della discrezione, il compositore lascia spazio all’ascoltatore, permettendogli di riempire le pause con il proprio vissuto. La musica diventa allora complice, confidente, rifugio.

Non è un caso che il titolo scelto sia Sottovoce: è un’indicazione non solo musicale, ma esistenziale. In un tempo in cui tutto sembra dover urlare per emergere, questo brano ci ricorda che l’autenticità si cela spesso nei toni più bassi, negli angoli nascosti, nei pensieri detti piano. Ascoltare Sottovoce è come entrare in una stanza in penombra e accorgersi che proprio lì, dove tutto è più lieve, si può vedere meglio.

Con quest’opera, il M° Claudio Patuto conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare il pianoforte in uno strumento narrativo, capace di parlare come una voce umana – dolce, intima, profonda. Una voce che non impone, ma accompagna. Una voce che, proprio perché sommessa, riesce a raggiungere le corde più intime dell’ascoltatore.

Sottovoce non è solo un brano da ascoltare: è un’esperienza da vivere. È una finestra aperta su un paesaggio emotivo che ciascuno può abitare a modo suo. È il suono del tempo interiore, il battito di un cuore che trova finalmente il proprio ritmo. Un invito a fermarsi, ad ascoltare davvero.

Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, YouTube e molte altre. È un piccolo gioiello di introspezione musicale, da custodire gelosamente nella propria playlist del cuore.