Taranto, Ambra Angiolini porta “Oliva Denaro” al teatro Fusco

La storia di Franca Viola, prima donna italiana a rifiutare il “matrimonio riparatore”, rivive sul palco in due appuntamenti imperdibili

Doppio appuntamento al Teatro Fusco di Taranto con “Oliva Denaro”, lo spettacolo che vede protagonista Ambra Angiolini nella storia di Franca Viola, la prima donna italiana che negli anni Sessanta rifiutò il “matrimonio riparatore” dopo aver subito violenza. L’attrice sarà in scena martedì 26 marzo alle 21:00 e mercoledì 27 marzo alle 18:00, portando sul palco tarantino l’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Viola Ardone, con la regia di Giorgio Gallione.

Lo spettacolo, prodotto da Goldenart Production e Agidi, racconta attraverso gli occhi della quindicenne Oliva la storia di un’emancipazione femminile che ha fatto la storia. Ambientato in una Sicilia degli anni ’60, quando la legge ancora permetteva di estinguere il reato di violenza carnale attraverso il “matrimonio riparatore”, il dramma porta in scena il coraggio di una giovane donna che scelse di dire “no” alle convenzioni sociali dell’epoca.

La piece teatrale, che fa tappa a Taranto nell’ambito di un più ampio tour pugliese, si presenta come un’occasione importante per riflettere su temi ancora drammaticamente attuali come la violenza di genere e l’autodeterminazione femminile.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito di Puglia Culture.