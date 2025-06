Taranto, presentata l’edizione 2025 de ‘L’Angolo della Conversazione’

Tredici incontri tra libri, musica e teatro. Primo ospite Gad Lerner

Svelato nel corso della tradizionale conferenza stampa il cartellone della rassegna ‘L’Angolo della Conversazione’ che lo Yachting Club di San Vito ripropone per il ventunesimo anno. Un appuntamento immancabile che allieterà ancora una volta l’estate dei tarantini con una serie di eventi imperdibili in programma dal 18 giugno al 20 agosto. Tredici serate da non perdere tra incontri con l’autore, musica e teatro nell’arena della Y-Beach, a pochi passi dal mare.

Ospiti di prestigio anche quelli che caratterizzeranno l’edizione 2025 de ‘L’Angolo della Conversazione’. Si parte il 18 giugno con Gad Lerner, poi toccherà ad Albano Carrisi (2 luglio), Sergio Rizzo (9 luglio), Pif (12 luglio), Armando Spataro (15 luglio), Red Canzian (18 luglio), Massimo Recalcati (25 luglio) e per chiudere il mese di luglio il concerto al tramonto a cura dell’Orchestra Magna Grecia (lunedì 28). L’1 agosto in calendario lo spettacolo teatrale della scrittrice tarantina Alessandra Macchitella ‘Io sono Santa’, a seguire Gianrico Carofiglio (5 agosto), Angelo Mellone (6 agosto), Marcello Veneziani (11 agosto) e Pinuccio con il suo nuovo spettacolo (20 agosto).

A presentare la rassegna sono stati i titolari dello Yachting Club Gianluca Piotti e Daniela Musolino, affiancati nella circostanza dai principali partner che hanno deciso di puntare ancora una volta su un proposta culturale interessante e soprattutto di qualità.

“Non è stato facile allestire il cartellone di eventi per l’estate in corso, ma con impegno e sacrifici ci siamo riusciti con l’obiettivo di eguagliare quantomeno il successo della meravigliosa passata edizione -ha spiegato Gianluca Piotti-. Anche per espressa richiesta degli interessati, avremo alcuni ritorni tra cui Recalcati, Red Canzian, Veneziani, Mellone e Pinuccio, ma non mancheranno le novità.

Per la prima volta verranno a trovarci Pif, Albano Carrisi, Gianrico Carofiglio e Gad Lerner con il quale inauguriamo la nostra rassegna. E chissà che non si riesca a portare allo Yachting pure Antonio Albanese. Ringrazio i diversi partner che hanno creduto in noi, puntando sulla cultura che deve rappresentare uno dei volani di sviluppo di questa città”.

Daniela Musolino si è soffermata su qualche appuntamento. “Inizieremo mercoledì prossimo con Gad Lerner che parlerà di fatti di stringente attualità insieme ad una persona nativa di Nazareth; Albano e Red Canzian presenteranno i loro libri ma sapranno come intrattenere il pubblico, mentre il prof. Recalcati si occuperà del rapporto tra fratelli. Grande interesse per l’evento con il magistrato Armando Spataro

ma da non perdere anche lo spettacolo teatrale di Alessandra Macchitella, una risorsa tarantina, così come il suggestivo concerto al tramonto dell’Orchestra Magna Grecia”.

Tra i partner storici de ‘L’Angolo della Conversazione’ c’è la BCC San Marzano di San Giuseppe, rappresentata dal suo presidente Emanuele di Palma. “Grazie alla rassegna dello Yachting -ha evidenziato- riusciamo a far parlare in modo positivo di Taranto fuori dal territorio; se gli ospiti chiedono di tornare significa che questa città e questi eventi culturali di livello lasciano qualcosa dentro. Ed è per questo che continuiamo a sposare l’iniziativa, come banca locale riteniamo sia una formula vincente”.

Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo, ha definito la rassegna “un vero e proprio viaggio con tante storie interessanti raccontate, ma allo stesso tempo un attrattore per città, in grado di trasmettere cultura ed energia positiva al territorio. Merito della famiglia Piotti che da tanti anni ormai scommette forte sulla cultura”.

Al tavolo della conferenza presente anche Fabio Tagarelli, titolare della Erredi Consulenze assicurative. “Io fino a qualche anno fa ho vissuto la rassegna da spettatore -ha detto- ma incontrare tanti personaggi importanti del panorama nazionale e vedere la notevole partecipazione di pubblico ci ha spinto a sostenerla. Siamo dell’idea che a Taranto serva fare sistema provando a coinvolgere anche i giovani e devo ammettere che ne vedo parecchi ad ogni appuntamento della rassegna dello Yachting. Un bel segnale che dà ancora più lustro all’iniziativa”.

Anche la Fondazione ORO6 per il sociale ha voluto riconfermare il proprio sostegno. “Siamo molto contenti di poter contribuire a questa rassegna -ha affermato Giovanni Saracino- che ben coniuga la mission culturale della Fondazione ORO6 per il Sociale e l’importanza di affiancarci a un progetto consolidato che garantisce sempre ospiti di altissimo livello, in grado di rilanciare un’immagine positiva della nostra città”.

Da quest’anno si è legata a ‘L’Angolo della Conversazione’ anche la ‘Automobili Perrone’ di Castellaneta, una new entry che il titolare, Nunzio Perrone, ha giustificato così. “Per noi è la prima esperienza di questo tipo e siamo davvero onorati di poter collaborare per il successo di questa bellissima rassegna. Durante le serate saranno presenti auto sempre diverse tra quelle che abbiamo disponibili, ma siamo già al lavoro per organizzare allo Yachting un evento dedicato alle automobili d’epoca”.