Torna L’angolo della Conversazione: mercoledì 18 Gad Lerner presenta il libro “Gaza”

Un appuntamento imperdibile su un tema quanto mai attuale. A dialogare con l’autore, il direttore di CosmoPolis Media Vincenzo Carriero

Torna anche quest’anno la rassegna culturale ‘L’Angolo della Conversazione’ che lo Yachting Club di San Vito ripropone ogni estate ormai da 21 anni.

Nei giorni scorsi in conferenza stampa è stato presentato il cartellone di eventi in programma dal 18 giugno al 20 agosto. Tredici serate da non perdere tra incontri con l’autore, musica e teatro nell’arena della Y-Beach, a pochi passi dal mare. Ospiti di prestigio anche quelli che caratterizzeranno l’edizione 2025.

Si parte mercoledì 18 con un appuntamento imperdibile su un tema attualissimo. Gad Lerner presenterà il suo ultimo libro “Gaza” sul dramma della Palestina. Sul palco con lui Eyad Abu Essad medico palestinese originario di Nazareth.

A condurre la serata Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolis Media

L’ingresso è gratuito con obbligo di registrazione su Eventbrite.