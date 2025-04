Torna il teatro amatoriale: “La sposa capricciosa” al Fusco di Taranto

Una moderna versione de “La bisbetica domata” in scena questa sera con la compagnia “Nuda veritas”

Il Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto” torna al Teatro Fusco questa sera, venerdì 11 aprile, alle ore 21, con “La sposa capricciosa”, quarto appuntamento della rassegna giunta alla sua terza edizione. Sul palco la compagnia “Nuda veritas” porterà una commedia di Franco Roberto, diretta da Giorgio Pucciariello, che riprende il celebre tema shakespeariano della “Bisbetica domata”.

L’opera vede protagonista un cast di otto attori tra cui Giuseppe Battaglia nei panni di Filippo Lamberti e Anna Elvira Cuomo in quelli della moglie Ida. La trama riprende fedelmente il classico elisabettiano, ponendosi la stessa domanda: è possibile cambiare il carattere di una donna usando il “metodo Petruccio”?

La manifestazione, istituita dal Comune di Taranto e realizzata dall’Associazione “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia, proseguirà il 2 maggio con un altro classico: “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, portato in scena dalla Compagnia Napolinscena per la regia di Ascanio Cimmino.

I biglietti sono disponibili a 12,50 euro per platea e galleria (con riduzioni a 10 euro per possessori tessera Fita, Uilt, Over 70 e bambini fino a 10 anni) e 8 euro per le logge. L’ingresso è consentito dalle 20.30.

Per informazioni contattare il numero 3427103959.