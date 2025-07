“Torneo del Cuore – Memorial Marco Fanelli”: sport, emozione e solidarietà

Donati 3.000 euro a Simba ODV per l’acquisto di postazioni di sistema interattivo Multi-Touch MiniVolly per la riabilitazione pediatrica

Grande successo di partecipazione ed emozione ieri al Centro Sportivo Bellevue di Talsano, teatro del primo Memorial Marco Fanelli – Torneo del Cuore, manifestazione sportiva nata per ricordare una persona speciale attraverso un messaggio forte di solidarietà e condivisione.

In campo quattro squadre composte da amici, tra cui anche diversi calciatori impegnati nei campionati dilettantistici del territorio, che si sono sfidate in un quadrangolare caratterizzato da impegno, entusiasmo e spirito di squadra. Ma, al di là del risultato sportivo, a vincere è stata soprattutto la solidarietà.

Il ricavato dell’evento, pari a 3.000 euro, è stato interamente devoluto a Simba ODV, associazione da sempre attiva a sostegno dei più piccoli e delle strutture ospedaliere pediatriche. La donazione sarà destinata all’acquisto di due postazioni di sistema interattivo Multi-Touch MiniVolly, dispositivi innovativi dedicati alla neuro e psicomotricità infantile, utilizzati nei reparti di riabilitazione pediatrica per stimolare le abilità cognitive, sensoriali e motorieattraverso il gioco, che saranno destinati ai piccoli degenti dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

A condurre l’intera serata è stato il giornalista e presentatore Matteo Schinaia, che ha guidato con sensibilità e coinvolgimento una manifestazione capace di unire sport, amicizia e impegno sociale, lasciando un segno profondo nella comunità.

Deborah Cinquepalmi, presidente di Simba ODV, ha espresso grande gratitudine per il gesto: “Questi momenti dimostrano quanto sia forte il legame tra sport e solidarietà. Il ricordo di Marco è diventato azione concreta e supporto reale per i nostri progetti. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa iniziativa.”