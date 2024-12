Tre tenori, una grande emozione: ecco il Concerto di Capodanno

Appuntamento il 1° gennaio al teatro Fusco di Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia e i talentuosi artisti

Il 1° gennaio 2025, il teatro Fusco di Taranto ospiterà un evento imperdibile: il Concerto di Capodanno. A partire dalle 11.30, l’Orchestra della Magna Grecia, sotto la direzione del Maestro Gianluca Marcianò, presenterà un programma ricco di emozioni con le celebri musiche di Verdi, Donizetti, Puccini, Strauss, e molti altri grandi compositori. Saranno i tre tenori Oronzo D’Urso, Nico Franchini ed Eduardo Niave a incantare il pubblico con le loro straordinarie interpretazioni.

Eduardo Niave, tenore messicano, ha studiato presso l’Università Autonoma di Nuevo León e ha partecipato a prestigiose produzioni come La Bohème e Tosca. La sua carriera include anche una tournée con il Teatro dell’Opera di Roma in Giappone. Oronzo D’Urso ha conseguito la laurea in canto lirico al Conservatorio “Rota” di Monopoli e ha vinto numerosi concorsi, tra cui il 75° Concorso di Canto lirico di Spoleto. Ha interpretato ruoli iconici in opere come Madama Butterfly e Turandot. Infine, Nico Franchini, dopo aver partecipato a masterclass con artisti internazionali, ha preso parte a concerti sia in Italia che all’estero, interpretando personaggi da opere celebri come Il Barbiere di Siviglia e Andrea Chenier.

“Sarà un programma musicale effervescente, ricco di sorprese e intense emozioni”, dichiara il maestro Gianluca Marcianò esprimendo la sua gioia nel dirigere questo concerto. Anche il maestro Piero Romano sottolinea l’importanza dell’evento come simbolo di comunità e partecipazione: “Auspico che il 2025 porti sorrisi e benessere a Taranto”.