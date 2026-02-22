Tutto è leggendario

domenica 22 Febbraio 26
Sanremo… e quella volta che non fu vista la luna “rossa”di Pierangelo Bertoli!?

CP -
di Rosa Surico "Spunta la luna dal Monte" si classifica al quinto posto. Ma com'è noto ormai da anni, al Festival di Sanremo non sempre...
Michela Murgia: La voce indomita di una donna che ha ridisegnato la letteratura italiana

CP -
di Rosa Elenia Stravato Dal coraggio di essere se stessa alla forza di raccontare il mondo: un’eredità di pensiero e narrativa che sfida le...
Viaggio musicale straordinario dalla zarzuela spagnola all’opera verdiana

CP -
Due grandi tradizioni teatrali profondamente affini per intensità espressiva. Orchestra ICO della Magna diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Solisti: Maria Zapata (soprano), Eduardo Niave...
