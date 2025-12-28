domenica 28 Dicembre 25
CP

Un Mezzogiorno tutto da analizzare: le spedizioni antropologiche nel Sud Italia

Articoli Correlati

Mottola, per Becket arriva Antonella Palmisano

CP -
La marciatrice e campionessa olimpica, originaria di Mottola, ospite d’onore del corteo storico Antonella Palmisano sarà tra gli oltre 400 partecipanti al grande corteo storico...
Read more

Notte Bianca degli Ipogei, ecco la magia della Città Vecchia 

CP -
Sabato 27, dalle 19 a mezzanotte, aperture straordinarie e in contemporanea degli ambienti sotterranei Un evento che ha ormai superato i confini regionali, complice la...
Read more

L’arte della commedia: Eduardo De Filippo porta gli spettatori a tavola

CP -
di Rosa Elenia Stravato Tra tradizione e innovazione: il teatro degli interi di De Filippo è la trasposizione della cultura partenopea in tutte le sue...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand