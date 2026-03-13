Un pittore del suono…Aiello

venerdì 13 Marzo 26
Aldo Capitini e la rivoluzione della coscienza

CP -
Di Rosa Elenia Stravato La nonviolenza come apertura infinita all’altro e fondamento della disobbedienza civile Ci sono uomini che scrivono la storia in maniera incisiva eppure...
Non regalateci mimose!

CP -
di Rosa Elenia Stravato Oltre la ricorrenza, il mare sommerso delle battaglie in via d’estinzione Non regalateci mimose se il vostro omaggio dura il tempo di...
Comune, riaperture delle Tombe a Camera

CP -
Durante il tavolo tecnico a Palazzo di Città sono stati toccati diversi punti Si è riunito a Palazzo di Città, un tavolo tecnico in...
