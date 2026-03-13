Un pittore del suono…Aiello

Di Rosa Elenia Stravato

Una traiettoria artistica unica e un tour live alle porte

Nel panorama della musica italiana contemporanea, Aiello si è imposto come una delle voci più avvolgenti e autentiche dell’ultimo decennio. La sua carriera — che va ben oltre i numeri di streaming e certificazioni — racconta una costruzione paziente di stile, identità e relazione emotiva con il pubblico.

Nato ad Cosenza nel 1985, Aiello inizia giovanissimo il suo rapporto con la musica studiando pianoforte e violino; a sedici anni, già scrive canzoni e si esibisce nei primi locali. Dopo anni di gavetta, nel 2019 ottiene il primo vero esplosivo successo con il singolo Arsenico, certificato disco di platino, seguito da una serie di hit come La mia ultima storia, Vienimi (a ballare) e Che canzone siamo, tutte capaci di attrarre l’ascolto di un pubblico vasto e trasversale.

Paragonare Aiello al celebre pittore surrealista Salvador Dalí può sembrare audace, eppure l’affinità risiede nella capacità di entrambi di trasformare l’esperienza emotiva in un paesaggio poetico e visivo. Così come Dalí capovolge la realtà con immagini oniriche e simboli sospesi, Aiello con la sua musica costruisce “quadri di sentimento”. Le sue liriche, come i surrealismi di Dalí, non si limitano a raccontare – esse evocano, collegano mondi interiori e profondi con la leggibilità popolare.

La sua scrittura, a tratti visionaria, attinge alle corrispondenze tra corpo, sensazione e memoria: un amore che si scioglie, un desiderio che pulsa, un ricordo che si riflette come un dettaglio dipinto con precisione su una tela sonora. Questa analogia non è retorica: entrambi come artisti offrono chiavi interpretative nuove, rifuggendo la banalità e abbracciando una profondità sensibile che parla tanto alla testa quanto al cuore.

Timbro, sincerità e umanità sono i segni di una poetica e voce riconoscibile. Una delle caratteristiche più distintive di Aiello è proprio il suo timbro vocale. Caldo, vellutato, capace di passare da un sussurro a un’espressione più graffiante con naturalezza, la sua voce è veicolo di sincerità e vulnerabilità. Questa morbidezza timbrica, unita alla sua capacità di interpretare con credibilità e profondità testi che esplorano il desiderio, la perdita, l’attesa e la gioia, costruisce un rapporto di empatia con l’ascoltatore che va ben oltre le mode del momento.

Non è un caso che brani come Ora, con cui debutta al Festival di Sanremo nel 2021, arrivino dritti al cuore di chi ascolta, posizionandosi stabilmente nell’immaginario collettivo italiano. Questa umanità è un tratto costante: nelle sue canzoni il pubblico non trova scorci di perfezione idealizzata, ma piuttosto riflessi della propria esperienza. Come in un dipinto di Dalí dove il reale si intreccia con il sogno, così Aiello modella emozioni familiari in paesaggi sonori capaci di sorprendere e confortare allo stesso tempo.

Proprio in questo sentimento di condivisione emotiva si inserisce la sua ultima, attesissima apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2026. Venerdì 27 febbraio, nella serata dedicata alle cover e ai duetti, Aiello ha affiancato Leo Gassmann nell’interpretazione struggente di Era già tutto previsto, storico brano di Riccardo Cocciante, regalando una performance intensa che ha riproposto questo classico in chiave contemporanea.

Il dialogo vocale tra Aiello e Gassmann ha evidenziato l’affiatamento artistico e l’amicizia tra i due, mentre il pubblico dell’Ariston ha potuto riscoprire un brano iconico in una luce nuova e delicata. E se l’esperienza sanremese è stata un’ulteriore conferma della sua versatilità artistica, la vera grande occasione per i fan è alle porte.

Aiello ha infatti annunciato il suo Tour Club 2026, che lo vedrà protagonista dal vivo nei principali club italiani a partire da novembre: si parte il 5 novembre 2026 all’Hall di Padova, per proseguire il 6 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), l’8 novembre all’Estragon di Bologna, l’11 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 13 novembre all’Atlantico di Roma, il 16 novembre alla Casa della Musica di Napoli, fino alla chiusura del 19 novembre al Fabrique di Milano. I biglietti sono già disponibili online e promettono di trasformare le emozioni delle sue canzoni in momenti memorabili dal vivo.

Aiello si palesa come intriso della stoffa dei sogni, un cantante capace d’esser poesia e stupore. In tempo in cui la musica pop spesso rincorre formule prefabricate, Aiello si connota, distinguendosi, per una capacità rara di unire profondità emotiva e accessibilità sonora.

Come un pittore capace di restituire un paesaggio interiore in pochi tratti decisi, egli usa la voce e la parola come strumenti per affondare nello spettro completo dell’esperienza umana. Il suo percorso, sancito da successi, riconoscimenti e ora da una presenza rinnovata sul palco più ambito d’Italia, prosegue con l’energia di chi ha molto da dire — e da cantare — ancora. E presto, dal vivo, sarà possibile viverlo tutto.