Un sogno chiamato Sanremo: Raffaele Frankavilla emoziona l’Ariston con lo special festival

Il cantautore mottolese protagonista come corista in “Si può dare di più” insieme ai ragazzi dell’ANFFAS La Spezia: «un’emozione che porterò nel cuore per sempre»

Ci sono esperienze che segnano una carriera e restano scolpite nell’anima. Il Festival di Sanremo 2026 ha rappresentato tutto questo per Raffaele Frankavilla, cantautore originario di Mottola, che ha avuto l’onore di salire sul prestigioso palco del Teatro Ariston come corista dello Special Festival, condividendo la scena con i ragazzi dell’ANFFAS La Spezia, autentici protagonisti di un momento di straordinaria intensità.

Frankavilla è stato tra i protagonisti dell’emozionante esibizione del brano “Si può dare di più”, interpretato insieme agli artisti speciali coinvolti nel progetto dello Special Festival, iniziativa che promuove inclusione, talento e partecipazione attraverso la musica. In prima linea proprio i ragazzi dell’ANFFAS La Spezia, che con la loro energia e autenticità hanno saputo conquistare il pubblico del teatro più famoso d’Italia.

«Questo Festival di Sanremo 2026 me lo porterò dentro al cuore per sempre. Aver cantato su quel palco è stata una delle emozioni più belle che la vita mi abbia mai donato», ha raccontato Frankavilla, sottolineando il valore umano di un’esperienza condivisa con ragazzi capaci di trasmettere emozioni pure e sincere.

Determinante, nel rendere possibile questo sogno, il sostegno del direttore artistico Beppe Stanco, figura centrale dello Special Festival, che Frankavilla ha voluto ringraziare pubblicamente definendolo «un esempio da seguire, una persona dal cuore immenso». Parole di gratitudine anche per tutto lo staff e per i ragazzi dell’ANFFAS La Spezia, veri vincitori morali di questa straordinaria avventura.

Sul palco dell’Ariston, il cantautore mottolese ha avuto inoltre l’opportunità di incontrare importanti protagonisti del panorama musicale e televisivo italiano, tra cui Savino Zaba e Antonio Mezzancella, che hanno contribuito ad impreziosire ulteriormente l’esibizione.

Per Raffaele Frankavilla, la partecipazione al Festival di Sanremo, anche in veste di corista, rappresenta un traguardo di enorme prestigio, simbolo di un percorso costruito con passione, sensibilità e dedizione.

Non solo musica, ma inclusione, condivisione e crescita.

E per il cantautore mottolese, quel palco leggendario resterà per sempre il luogo dove un sogno, insieme ai ragazzi dell’ANFFAS La Spezia, è diventato realtà.