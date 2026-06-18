Una Notte tra Note Mediterranee, Miti del Jazz e Visioni Punk

di Rosa Elenia Stravato

Al via la nuova edizione del festival con il progetto speciale di Diodato, l’omaggio a Miles Davis, spettacolari mapping 3D e l’inizio dei laboratori professionali

Taranto si trasforma nella capitale della musica. Oggi il MEDIMEX entra nel vivo, accendendo la città con un mix straordinario di concerti intimi, celebrazioni storiche, installazioni visive e alta formazione per i professionisti di domani. Il sipario si alza ufficialmente alle 19.30 nella suggestiva cornice del Castello Aragonese con “Le Strade del Mediterraneo”, il progetto speciale curato da Diodato. A inaugurare il percorso il talento cristallino di Sara Gioielli; cantautrice napoletana (classe 2001), reduce dalle prestigiose collaborazioni con La Niñae Liberato che ammalierà il pubblico tarantino con un set intimo ed emozionante, accompagnata sul palco solo da pianoforte e cori.



A partire dalle 21:00 la programmazione si sdoppia per offrire due anime completamente diverse ma ugualmente travolgenti: il Grande Jazz al Teatro Fusco. Va in scena “Round About Miles”, un recital imperdibile dedicato a Miles Davis nel centenario della sua nascita. Un viaggio sospeso tra musica e narrazione che vedrà alternarsi sul palco giganti del calibro di Ugo Sbisà, Flavio Boltro, Roberto Ottaviano, Eugenio Macchia, Giuseppe Bassi e Lorenzo Tucci. Contemporaneamente, la facciata del Castello Aragonese prenderà vita grazie a “Hey! Ho! Let’s Go!”. Si tratta di un’opera originale di projection mapping firmata da Roberto Santoro e Blending Pixels, pronta a far vibrare le mura storiche con un tributo visivo alla storia e all’eredità culturale del punk rock, dai Ramones ai Green Day. Oggi segna anche lo start ufficiale delle attività industry e formative all’Università di Taranto, confermando il Medimex come hub nevralgico per il music business.

A completare la giornata, un ricco programma di panel e attività di networking per gli addetti ai lavori, con focus mirati sulle politiche culturali, sul mercato del jazz e sulle nuove opportunità dei finanziamenti europei.