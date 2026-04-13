lunedì 13 Aprile 26
CP

Uno Maggio Taranto 2026, sul palco anche Francesca Albanese

Articoli Correlati

Piero Calamandrei, la coscienza inquieta della Repubblica

CP -
di Rosa Elenia Stravato Giurista, costituente e intellettuale militante: la lezione ancora viva di un padre della democrazia italiana Piero Calamandrei è una di quelle figure...
Read more

Carnevale di Massafra, la premiazione ufficiale dei partecipanti

CP -
di Angelo Nasuto La serata ha visto la consegna delle targhe premio a coloro che hanno animato l’edizione, a cominciare dai cartapestai Il Carnevale Massafrese ha...
Read more

Conversano, Alberto Farina e la sua “Perversa Commedia”

CP -
Appuntamento per il 19 aprile alla Casa delle Arti C’è qualcosa di profondamente catartico nel ridere di ciò che ci spaventa o ci disgusta. È...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand