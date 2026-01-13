Vito Ditano raccontato in un libro di Mimmo Ciaccia

Domani alle 17, alla biblioteca Pietro Acclavio di Taranto, si parlerà del due volte campione del mondo pugliese di ciclismo. Sarà presente l’autore del libro

Taranto si appresta a vivere un momento di grande intensità sportiva e umana. Un appuntamento capace di unire memoria, passione e identità. Domani alle 17, nella sala “Agorà” della Biblioteca “Pietro Acclavio” di Taranto, sarà presentato il libro “Non ci credo – La leggenda di Vito Ditano”. Sarà presente Mimmo Ciaccia, l’autore di queste pagine intrise di sacrificio, dedizione e vittorie.

Il volume ripercorre la incredibile storia di Vito Ditano, uomo e atleta straordinario salito sul tetto del mondo del ciclocross per due volte. Sono sei, invece, i titoli italiani. Tutte queste vittorie ne hanno fatto un imprescindibile punto di riferimento del ciclismo nazionale e internazionale. Il libro di Ciaccia fornisce un ritratto di un uomo vero, nelle cui vene scorreva una solida e genuina passione per il ciclismo, lo sport e la sana competizione.

Era originario di Fasano, ma un capitolo del libro è inevitabilmente dedicato all’indissolubile rapporto con Taranto, città che lo abbracciò nel 1974 con il G.S. Magazzini Taras. Una relazione sincera, durata ben oltre i limiti temporali di un contratto professionale. In questo senso è centrale la figura del direttore sportivo Romeo Cassano, attuale responsabile ANSMES Taranto, che per Ditano divenne quasi un padre. Tra i due vi è stata una grande amicizia, spezzata nell’agosto 2025 per la scomparsa del ciclista.

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio morale del comitato provinciale di Taranto dell’ANSMES, sarà un’occasione preziosa e irripetibile per ricordare una figura di primo piano del ciclismo italiano, un figlio della terra di Puglia di cui andare particolarmente orgogliosi.