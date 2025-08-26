martedì 26 Agosto 25
Vincenzo Carriero

Agromed, serviranno almeno altri due anni

Economia

Articoli Correlati

Confapi: “Costruiamo per Taranto un futuro diverso e migliore”

CP -
Confapi Taranto, tramite il suo presidente Fabio Greco ribadisce come il futuro del capoluogo ionico passi attraverso una nuova progettazione della città, pensata in...
Read more

Urso: “Nessun spezzatino. Presto altri soggetti per l’ex Ilva”

CP -
“Dopo anni di divisioni siamo riusciti a ritrovare unità di intenti, dando vita a un documento che definisce un percorso condiviso e vincolante per...
Read more

Aigi: “Bene la pace interistituzionale sull’ex Ilva”

CP -
Plauso da parte dell’associazione datoriale per l’impegno del Presidente della Regione, Michele Emiliano. E per la delibera di giunta che stanzia 20 milioni di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand