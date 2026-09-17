giovedì 17 Settembre 26
CP

ANCE Bari e Bat, l’ Assemblea generale apre una nuova stagione

Economia

Articoli Correlati

Bilateralità nell’edilizia, Taranto un esempio virtuoso

CP -
A Martina Franca confronto tra istituzioni, imprese e sindacati sul futuro delle costruzioni, con uno sguardo rivolto alla crescita del Mezzogiorno e alla sicurezza...
Read more

Ex Ilva, udienza in Cassazione il 20 ottobre: Aigi sospende i licenziamenti collettivi

CP -
Il Presidente Nicola Convertino: “Finché la produzione prosegue, riteniamo necessario mantenere intatti gli assetti produttivi e occupazionali delle nostre imprese”. Riportiamo integralmente la nota Aigi...
Read more

Due milioni di euro, il mio contributo per salvare l’Ilva

Vincenzo Carriero -
Carlo Martino, e la Tecnomec Engineering, rispondono all'appello lanciato dal presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. "Servono capitali e capitani coraggiosi....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand