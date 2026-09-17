ANCE Bari e Bat, l’ Assemblea generale apre una nuova stagione

L’ appuntamento è fissato per domani 18 settembre, alle ore 10:00, presso il Teatro Margherita di Bari

Quest’ anno l’ edizione dell’ Assemblea generale di ANCE Bari e Bat, dal titolo: “Coordinate – la mappa del cambiamento” sarà un’ occasione di confronto per leggere il presente e tracciare la rotta verso il futuro del settore.



Casa, politiche abitative, sviluppo del territorio e nuove sfide per le imprese – fanno sapere – saranno al centro di un dialogo che vuole offrire strumenti e visioni per orientarsi in un contesto in continua evoluzione.



L’ Assemblea – concludono – rappresenta inoltre un momento particolarmente significativo per l’ Associazione e segna l’ avviso della nuova presidenza di ANCE Bari e Bat.

L’ appuntamento è fissato al 18 settembre, alle ore 10.00 presso il Teatro Margherita di Bari