Bilateralità nell’edilizia, Taranto un esempio virtuoso

A Martina Franca confronto tra istituzioni, imprese e sindacati sul futuro delle costruzioni, con uno sguardo rivolto alla crescita del Mezzogiorno e alla sicurezza nei cantieri

“Bilateralità nell’edilizia, un’opportunità per il Mezzogiorno”, questo il tema dell’incontro istituzionale che ha avuto luogo l’ 11 settembre presso lo scenario davvero caratteristico della Puglia più autentica della Masseria Luco, a Martina Franca.

L’incontro che ha registrato un notevole afflusso di partecipanti addetti ai lavori è stato promosso dal Sistema Edilizia Taranto, ovvero dalla Cassa Edile della provincia jonica, Ance Taranto, Formedil Taranto, Feneal UIL Taranto, Filca Cisl Brindisi Taranto e Fillea Cgil Taranto. Non si è trattato del solito convegno di studi ma di una vera e propria kermesse dell’edilizia e della bilateralità a livello nazionale. Basta scorrere il programma dei lavori ed il parterre dei relatori: i saluti istituzionali sono stati portati da Angelo Bozzetto Presidente Cassa Edile della provincia jonica, GianMarco Passiatore Vice Presidente Cassa Edile della provincia jonica, Vito Messi Presidente ANCE Taranto, GianMarco Passiatore Vice Presidente Cassa Edile della provincia jonica, Claudia Pastorelli Direttore Regionale Vicario INAIL Puglia e Vincenzo Cesareo Presidente di Unioncamere Puglia. Sugli scenari nazionali e regionali del settore delle costruzioni si è incentrata la relazione di Flavio Monosilio direttore affari economici, finanza e centro studi dell’ANCE Associazione nazionale costruttori edili. In streaming ha partecipato con un proprio video saluto anche Luigi Sbarra Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud. Grande interesse ha suscitato la presentazione dell’ Osservatorio territoriale dell’edilizia a cura di Fabio Marotta industry & markets advisory manager di Cerved Milano. Importante anche la partecipazione della Direzione regionale di INAIL con il dr. Lorenzo Cipriani sul tema “ “la sicurezza prima di tutto ascoltare per prevenire, sicurezza in vivavoce”. È stata presentata contestualmente anche la relativa raffinata pubblicazione, un vero e proprio report di ascolto dei lavoratori pugliesi curato da INAIL direzione regionale Puglia e dalle Casse Edili di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Pubblicazione che è stata distribuita durante i lavori. Interessanti anche le tavole rotonde che si sono succedute, moderate dal giornalista Mimmo Mazza: la prima incentrata su “analisi e previsioni della Puglia e del Mezzogiorno verso un nuovo modello di gestione” che ha visto tra i protagonisti l’on. Dario Iaia responsabile unico del CIS contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, Emanuele di Palma dinamico presidente della BCC San Marzano, Gerardo Biancofiore Presidente ANCE Puglia e e Vincenzo Cesareo Presidente di Unioncamere Puglia. La seconda tavola rotonda si è basata sul tema centrale del convegno ovvero “bilateralita’, edilizia e costruzioni: motore dell’economia italiana. Su questo si sono registrate le autorevoli testimonianze nazionali di Carlo Trestini, vice presidente nazionale ANCE, Antonio di Franco segretario generale FILLEA CGIL, Ottavio de Luca segretario generale FILCA CISL, Mauro Franzolini segretario generale FENEAL UIL, Dario Firsech presidente nazionale della CNCE.

I lavori si sono conclusi con l’intervento finale di Nicola Bonerba vice presidente nazionale dell’ANCE con delega al Mezzogiorno che ha parlato per l’appunto proprio de “il futuro del mezzogiorno”. Insomma l’incontro di Martina Franca promosso dal Sistema Edilizia Taranto si è rivelato davvero un importante appuntamento della bilateralità a livello nazionale.