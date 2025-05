Assemblea dei Soci BCC S. Marzano, bilancio approvato all’unanimità

Il presidente Emanuele di Palma: “Solidità patrimoniale, crescita inclusiva e attenzione al territorio: i pilastri della nostra azione”

L’Assemblea dei soci della BCC San Marzano ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e condiviso i punti all’ordine del giorno, sia per la parte straordinaria che ordinaria. L’assise si è svolta in presenza presso Masseria Li Reni a Manduria, con una grande partecipazione dei soci, che hanno approvato all’unanimità le proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio di esercizio 2024, le modifiche dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, a seguito di un lavoro svolto, su iniziativa della Capogruppo Cassa Centrale e con il coinvolgimento delle Banche Affiliate, che ha aggiornato lo Statuto tipo per adeguarlo all’esperienza maturata dopo 5 anni dalla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo.

BILANCIO 2024

In un contesto economico – finanziario segnato da incertezze, l’istituto di credito pugliese, forte di una storia di 69 anni al servizio dello sviluppo stabile della comunità, consolida la sua posizione e chiude il bilancio 2024 con un utile netto 7,5 milioni di euro. Le masse intermediate si attestano a 1,27 miliardi di euro, in crescita di 123 milioni di euro (+10,7 %). La raccolta complessiva segna un incremento del 12,63%, con 894 milioni di euro e gli impieghi che superano i 374 milioni di euro in crescita del 6% rispetto al 2023. Di particolare rilievo la crescita del 14,9% della raccolta diretta, che conferma la relazione di fiducia con soci e clienti. Aumenta anche la raccolta indiretta del 5% rispetto al 2023, a riprova dell’efficacia di una attività di consulenza qualificata. Il patrimonio netto sale a 82,3 milioni di euro (+ 11,27%). Il CET 1 Ratio raggiunge quota 33,25 %, ben al di sopra dei requisiti regolamentari. I numeri sottolineano la solidità patrimoniale della Banca, con una prudente gestione dei rischi. Utile e incremento delle attività sono il risultato di un modello di business equilibrato, che pone al centro la relazione con gli stakeholder del territorio e che investe strategicamente, in sinergia con il Gruppo Cassa Centrale, nella digitalizzazione dei servizi e nella dematerializzazione dei processi Un’attenzione costante è dedicata anche alla qualità del credito: la quota dei crediti deteriorati netti rappresenta lo 0,5% del totale dei crediti netti verso la clientela, testimoniando una gestione prudente dei rischi.

“In un contesto globale turbolento, la BCC San Marzano continua a rispondere con pragmatismo e valori solidi, mettendo al centro famiglie e imprese. I risultati del bilancio 2024 confermano la nostra solidità e la capacità di coniugare crescita, inclusione e attenzione alla comunità di riferimento. – ha commentato il presidente Emanuele di Palma – Siamo orgogliosi della Certificazione per la Parità di Genere ottenuta a fine 2024, un traguardo che testimonia il nostro impegno concreto verso un ambiente di lavoro più inclusivo, dove la diversità è valorizzata e le pari opportunità sono garantite, a partire dalla governance della Banca che conta 2 donne su 5 componenti il consiglio di amministrazione e 1 donna su 3 membri del collegio sindacale, oltre le previsioni regolamentari. Questo impegno si traduce anche nel sostegno attivo alle realtà locali: nel 2024 abbiamo accolto 110 nuovi soci e realizzato 131 interventi a supporto di enti, associazioni, scuole, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente. Abbiamo sostenuto progetti socio-assistenziali, culturali, formativi, sportivi e di promozione del territorio, perché crediamo che la crescita economica sia indissolubilmente legata al benessere sociale e culturale delle nostre comunità. Continuiamo a investire nel rapporto umano e nella presenza fisica, come dimostra la recente apertura della filiale di Porto Cesareo, dopo Ceglie Messapica nel 2024, a cui si aggiunge la prossima programmata a Nardò, in controtendenza con il crescente fenomeno della desertificazione bancaria. Questa scelta è un segnale tangibile della nostra volontà di essere vicini alle persone e alle imprese, di ascoltare le loro esigenze e di offrire un supporto concreto e personalizzato. Il nostro obiettivo primario è generare valore sostenibile nel tempo, puntando su formazione e consulenza, che resteranno le parole chiave di una banca come la nostra impegnata da sempre nella promozione di uno sviluppo economico etico, inclusivo e rispettoso delle peculiarità di ogni territorio”.