Ex Ilva, Bettini (Federmeccanica): “Il tempo dei rinvii è scaduto”

“Non spezzare le catene di fornitura della manifattura italiana”

“Il tempo dei rinvii è scaduto. Serve subito un piano per dare un futuro all’ex Ilva “. Lo ha sottolineato il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, intervenendo a Taranto alla conferenza stampa congiunta di Federmeccanica e Confindustria Taranto. Bettini ha chiesto “un piano che consenta all’ex Ilva di utilizzare al massimo la propria capacità produttiva”, avvertendo che senza un rilancio del sito siderurgico “si potrebbero spezzare da un momento all’altro le catene di fornitura della manifattura italiana”. Il presidente di Federmeccanica ha spiegato che l’organizzazione ha voluto riunire a Taranto il proprio Ufficio di Presidenza e il Consiglio Generale “perché il messaggio di tutta l’industria metalmeccanica sia forte e chiaro”. “Questo grido di allarme non viene soltanto da chi produce e da chi lavora, ma anche dalla popolazione del nostro Paese”, ha concluso Bettini. “Questa è la dimostrazione che è in gioco l’interesse generale. Nessuno può chiamarsi fuori”. (Ansa)