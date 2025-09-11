Asset ex Ilva: la ritirata di Baku Steel

Restano in lizza Jindal e Bedrock

Resta nelle mani di Jindal e Bedrock la speranza di cedere la totalità degli asset dell’ex Ilva . Lo scrive il Sole 24 ore secondo il quale il consorzio azero composto da Baku Steel company e Azerbaijan Investiment company nei giorni scorsi ha annunciato ai commissari straordinari dell’ex Ilva l’intenzione di non partecipare alla nuova fase di gara che prevede la presentazione delle offerte vincolanti entro il 15 settembre. Sempre secondo il quotidiano sarebbero invece giunte rassicurazioni dagli altri due candidati internazionali a rilevare l’intero complesso. (ANSA).

