Auguri a Decaro. Un grande grazie ad Emiliano

Martino (Confapi Puglia): “ZES unica e ripartizioni delle risorse dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione le sfide da vincere nei prossimi mesi”

“Auguro buon lavoro ad Antonio Decaro; e ringrazio Michele Emiliano per la dedizione e la passione mostrata in questi anni nel ruolo di presidente della Regione”. Nel giorno della proclamazione del nuovo governatore, Carlo Martino – presidente di Confapi Puglia – saluta il nuovo corso della politica regionale.

“Come presidente delle Confapi – sottolinea – rivolgo un appello al decisore politico. Collaboriamo assieme, ognuno dalle proprie postazioni, ognuno con il proprio ruolo, per il bene della Puglia”. I prossimi anni si preannunciano ricchi di sfide sul piano economico e produttivo. “Bisognerà – conclude Martino – dare slancio e gambe operative alla ZES unica. Portare a compimento l’aggiudicazione dell’Ilva di Taranto. Vigilare sulla ripartizione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione”.