mercoledì 7 Gennaio 26
Vincenzo Carriero

Auguri a Decaro. Un grande grazie ad Emiliano

Economia

Articoli Correlati

Con un euro ti compri l’Ilva

CP -
di Erasmo Venosi Apprendiamo da un’intervista a Bloomberg da parte del fondatore del fondo Michael Flacks che gruppi bancari italiani e statunitensi sarebbero pronti a...
Read more

Ex Ilva, Fiom: “Nessun confronto con i sindacati per lo stop delle cokerie”

CP -
Il Segretario generale Brigati: “Sulla vendita sia il Governo a tracciare le politiche industriali del paese e non un fondo di investimenti” “Negli ultimi mesi...
Read more

Referendum costituzionale: la data della discordia

CP -
di Erasmo Venosi Dibattito politico sulla riforma della giustizia. Mattarella custode delle norme costituzionali “Mattarella contrasta la Meloni sulla data dei referendum” è spazzatura mediatica e...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand