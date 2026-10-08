BCC San Marzano e KMPG Advisory: competenze e consulenza per la crescita delle imprese del territorio

Sviluppo, investimenti e gestione aziendale al centro dell’evento che si è tenuto presso l’Auditorium del Centro Direzionale della Banca a San Marzano di San Giuseppe

Rafforzare la competitività delle imprese, accompagnarne le scelte strategiche e favorire l’accesso a competenze specialistiche. Sono gli obiettivi dell’incontro “BCC San Marzano e KPMG Advisory: sinergie e competenze per la crescita del territorio”, organizzato dalla Banca in collaborazione con KPMG Advisory, che si è tenuto giovedì 8 ottobre 2026.

L’iniziativa – fanno sapere -intende presentare alle imprese del territorio i possibili ambiti di collaborazione con KPMG Advisory, mettendo in relazione la conoscenza del tessuto economico locale di BCC San Marzano con competenze di consulenza utili ad affrontare le diverse fasi della vita aziendale: dalla pianificazione di nuovi investimenti alle operazioni di crescita, fino ai percorsi di riorganizzazione e rilancio.



Per le aziende – continuano nella nota – sviluppare un progetto richiede la capacità di valutarne la sostenibilità economica e finanziaria, individuare gli strumenti più adatti a realizzarlo e dotarsi di un’organizzazione in grado di sostenerlo. In questa prospettiva, l’incontro ha offerto una lettura integrata delle esigenze imprenditoriali, affiancando ai temi finanziari quelli della governance, dei controlli e della gestione dei rischi.

“Essere una banca del territorio significa ascoltare le imprese e accompagnarle nelle decisioni che ne orientano il futuro – dichiara Emanuele di Palma, Presidente di BCC San Marzano –. Con questa iniziativa vogliamo affiancare al sostegno creditizio l’opportunità di entrare in contatto con competenze specialistiche, utili a trasformare le idee in progetti e ad affrontare con maggiore consapevolezza i passaggi più complessi della vita aziendale. Nell’anno del nostro settantesimo anniversario, continuiamo a investire in relazioni e collaborazioni capaci di generare valore per l’economia locale”.



“KPMG Advisory SpA è, da sempre, attenta alle realtà territoriali d’eccellenza. Il brand “Puglia-Salento” è sempre più richiesto da investitori globalizzati, pertanto, ci è sembrato naturale stabilire un dialogo di reciproca sinergia con BCC San Marzano al fine di consolidare e sostenere le imprese del territorio. Per questa ragione e, molte altre, riteniamo che le nostre competenze professionali, la nostra dimensione internazionale, i 150 anni di storia nella consulenza aziendale a trecentosessantagradi, possano tradursi in un percorso profittevole per le aziende pugliesi che vogliamo fare competere ad armi pari con i mercati nazionali ed internazionali, per il successo del territorio e del sistema Italia”, ha commentato Nicola Monticelli, Senior Advisor di KPMG Advisory.



I lavori si sono aperti con gli interventi del Presidente Emanuele di Palma e di Nicola Monticelli, Senior Advisor di KPMG Advisory. A seguire gli specialisti di KPMG Advisory hanno approfondito sei ambiti di consulenza: