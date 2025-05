Camera di Commercio e Puglia Sviluppo firmano un’intesa per lo sviluppo d’impresa

Siglato un Protocollo d’Intesa tra la Camera di Commercio Brindisi–Taranto e Puglia Sviluppo Spa per promuovere la creazione d’impresa, l’innovazione e il sostegno al tessuto produttivo locale

È stato presentato il Protocollo di Intesa sottoscritto tra Camera di Commercio Brindisi – Taranto e Puglia Sviluppo Spa, con la partecipazione di Alessandro Delli Noci, Assessore Regione Puglia – Sviluppo economico, Gianfranco Lopane, Assessore Turismo, Vincenzo Cesareo e Claudia Sanesi, Presidente e Segretario generale della Camera di Commercio Brindisi – Taranto, Grazia D’Alonzo e Antonio De Vito, Presidente e Direttore generale di Puglia Sviluppo Spa.

Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, la Camera di Commercio e Puglia Sviluppo si impegnano a collaborare stabilmente nella programmazione e realizzazione di attività di supporto alla creazione d’impresa e sviluppo dell’imprenditorialità innovativa e di networking tra imprese e centri di ricerca, favorendo la conoscenza degli strumenti di incentivazione già operativi, oltre a raccogliere indicazioni per ulteriori fabbisogni cui corrispondere per attivare il ciclo virtuoso dell’innovazione.

Per l’Assessore Delli Noci: «L’attivazione dello sportello di Puglia Sviluppo presso la Camera di Commercio di Brindisi – Taranto rappresenta un importante passo avanti nella strategia regionale di prossimità e ascolto dei territori. Grazie a questa collaborazione, rendiamo ancora più accessibili gli strumenti regionali di incentivazione, supportando concretamente la creazione d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale locale. Con questa sinergia vogliamo favorire non solo la conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione Puglia attraverso Puglia Sviluppo, ma anche raccogliere in maniera puntuale i fabbisogni delle imprese, degli aspiranti imprenditori e delle realtà produttive locali. La Regione Puglia continuerà a investire su strumenti efficaci e servizi di accompagnamento, convinta che lo sviluppo passi dalla valorizzazione del tessuto imprenditoriale, soprattutto nelle aree che più necessitano di attenzione e supporto strutturato».

Per Grazia D’Alonzo, Presidente di Puglia Sviluppo: «L’apertura dello sportello di Puglia Sviluppo presso la Camera di Commercio di Brindisi – Taranto è una bella notizia per tutto il territorio. È un segnale concreto della nostra vicinanza alle imprese, alle startup, ai professionisti e a chi vuole investire sul futuro di questa terra. Vogliamo che lo sportello diventi un punto di riferimento semplice e diretto: un luogo dove trovare informazioni chiare, supporto pratico, ascolto e orientamento per accedere alle agevolazioni, ai finanziamenti e alle opportunità messe a disposizione da Puglia Sviluppo e dalla Regione Puglia. Crediamo molto nella collaborazione con la Camera di Commercio, perché fare rete è la chiave per valorizzare davvero le potenzialità locali. Lo sportello rappresenta, quindi, un presidio strategico sul territorio: un punto di riferimento per accompagnare le imprese verso la crescita, l’innovazione e la competitività».

Per Vincenzo Cesareo, Presidente della Camera di commercio di Brindisi – Taranto: «Si tratta di un risultato decisivo per i nostri territori. La presenza fisica di Puglia Sviluppo nelle nostre sedi non solo testimonia la vicinanza della Regione Puglia in un momento estremamente importante per Taranto e Brindisi, data la quantità di misure regionali attive e, quindi, delle relative opportunità che le nostre imprese devono cogliere con crescente attenzione; ma anche rappresenta l’avvio di un percorso molto più complesso che riguarda da un lato il miglioramento del canale informativo, dall’altro la creazione di una rete di istituzioni, professionisti, rappresentanze che operano tutte con lo stesso obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della risposta dei territori alle agevolazioni disponibili, stimolando nel contempo una cultura d’impresa proattiva e capace addirittura di proporre e costruire insieme alle agenzie locali e regionali misure e progettualità utili».