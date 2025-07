Casartigiani Taranto incontra il neo assessore Francesco Cosa

Abusivismo, turismo, e interventi in materia di sicurezza e legalità a sostegno costante alle piccole e medie imprese artigiane al centro del confronto

Casartigiani Taranto ha incontrato il neo assessore alla Blue Economy, Commercio e Artigianato, Francesco Cosa. Al tavolo dei lavori hanno partecipato il coordinatore regionale e segretario provinciale Stefano Castronuovo, la direttrice di Casartigiani Taranto Rosita Giaracuni e il consiglio direttivo rappresentato da: Pierpaolo Carabotta per i giovani imprenditori, Giacinto Fallone per gli autotrasportatori, Giovanni Cianciaruso in qualità di coordinatore provinciale della categoria NCC (Noleggio con conducente), Marisa Scialpi per la categoria donne imprenditrici, i presidenti Ivano Mignogna per Parrucchieri ed Estetica e Vincenzo Cosa per la categoria Food, oltre ai rappresentanti delle categorie funebri e dei tassisti.

L’assessore Cosa ha ringraziato Casartigiani Taranto per la sensibilità dimostrata dai rappresentanti delle imprese nel porre all’attenzione dell’amministrazione diverse problematiche concrete: «È stato un incontro – ha detto – molto cordiale e proficuo. Dopo aver ricevuto il saluto del Sindaco Bitetti, mi sono impegnato ad affrontare ogni singolo tema posto durante i lavori. Dalla prossima settimana programmerò gli appuntamenti necessari per diventare operativi» ha concluso l’assessore.

Durante l’incontro si è discusso, in particolare, del fenomeno dell’abusivismo che colpisce numerosi settori: dai trasporti privati, con interventi dei tassisti e degli Ncc, fino al comparto dell’estetica, rappresentato da Mignogna. Casartigiani ha sollecitato un’intensificazione dei controlli e il rispetto delle regole per chi opera nella legalità. In merito al turismo, con particolare riferimento alla stagione crocieristica estiva, Cianciaruso e i tassisti hanno evidenziato le difficoltà che incontrano gli NCC nell’accoglienza dei turisti. Una criticità che, secondo i partecipanti, potrebbe essere affrontata e risolta attraverso un confronto costante tra l’Autorità portuale e le associazioni di categoria. Sono state inoltre ribadite problematiche legate al decoro urbano, tra cui le incongruenze riscontrate da alcuni esercenti in merito alla Tari. Carabotta ha posto l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la sicurezza presso i distributori automatici, soprattutto nelle ore serali. Il rappresentante dei giovani imprenditori ha chiesto maggiori controlli e interventi di prevenzione per tutelare attività e utenti in quelle zone, spesso frequentate anche da minorenni.

Dunque, in merito a tutte queste segnalazioni, Castronuovo ha ritenuto opportuno richiedere al neo assessore l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra istituzioni, sindacati e associazioni di categoria, per monitorare l’andamento di progetti a sostegno delle aziende così come degli interventi, in materia di sicurezza e legalità. Il segretario provinciale ha, inoltre, ribadito la necessità di un sostegno costante alle piccole e medie imprese artigiane, valorizzandone le peculiarità strategiche e gli sviluppi economici, anche attraverso la riqualificazione di zone come la Città Vecchia o Porta Napoli.

Il consiglio direttivo di Casartigiani Taranto si è detto molto soddisfatto dell’incontro e della disponibilità dimostrata dall’assessore Cosa. «Le nostre segnalazioni – hanno dichiarato i rappresentanti delle categorie – fotografano alla perfezione la realtà, perché ogni giorno operiamo in prima linea sul territorio. Siamo consapevoli che per alcune problematiche non esistano soluzioni immediate, tuttavia crediamo che il confronto costruttivo possa portare a risultati concreti». Secondo la direttrice Giaracuni, l’incontro è stato tanto utile quanto programmatico: «A mio modesto parere, l’equilibrio è stato l’essenza principale del confronto. Attendiamo fiduciosi i prossimi appuntamenti, per sviluppare insieme proposte che aiutino il territorio ad attrarre attenzione e maggiore interesse». Infine, Castronuovo auspica che questo rapporto di collaborazione possa diventare stabile e continuativo: «Siamo soddisfatti, innanzitutto, perché il l’assessore si è mostrato molto disponibile e sensibile alle criticità evidenziate. Pertanto, auspichiamo di proseguire sulla strada della concretezza e della collaborazione» ha concluso.