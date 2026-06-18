Fondi europei 2028-2034, si replichi lo schema del PNRR

Martino (Confapi Puglia): “Serve spesa di qualità, in conto capitale. Basta finanziare le sagre di paese con le risorse comunitarie”

“Si utilizzi con i nuovi fondi strutturali europei lo stesso schema sin qui adottato con le risorse PNRR. La programmazione 2028-2034 segua queste linee guida”. Lo chiede il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. Basta con l’Europa che finanzia le sagre di paese. Il festival dei fischietti, con tutto il respetto per queste iniziative”.

A fine giugno il PNRR avrà termine. Forse interverrà una proroga di tre mesi. E poi? Come potrà rilanciarsi l’asfittica crescita italiana? “I fondi di Sviluppo e Coesione – conclude il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi – divengono fondamentali in questo scenario. Per lo sviluppo del nostro Sud. Per un progresso duraturo”.