Dall’algoritmo al cittadino: il Social Media e Digital Manager per un’intelligenza creativa e civica

Bene l’azione di Cassa Depositi e Prestiti. Adesso si punti ai mercati globali

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Destinati, nell'ultimo triennio, 1,6 miliardi al sistema delle imprese pugliesi? Il prossimo passo da compiere è quello della competitività sui mercati...
Eppur si muove… Agromed

Vincenzo Carriero -
Prevista per la prossima settimana la conferenza stampa del presidente Cavallo, dopo l'ok sul progetto acquisito dalla società di certificazione. Carlo Azeglio Ciampi, da...
La Camera approva definitivamente il decreto per l’ex Ilva

CP -
Il provvedimento autorizza AdI ad utilizzare i 108 milioni residui trasferiti da Ilva per garantire la continuità operativa degli impianti, mentre con una modifica...
