Decaro riapra i termini per finanziare i progetti PIA e MiniPIA

Martino (Confapi Puglia): “La politica trovi una soluzione, non si possono chiudere Bandi pubblici dalla sera al mattino”

“Decaro torni sui suoi passi. E riapra i bandi per finanziare i progetti PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione, ndr) e MiniPIA presentati dalle imprese pugliesi”. A chiederlo è il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino.

“Credo che il nuovo governatore – sottolinea – dovrebbe chiedere al Governo di rimpinguare il Fondo Sviluppo e Coesione destinato alla nostra Regione. Si chiami il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti e, assieme, trovino una soluzione. Non possiamo compromettere investimenti già programmati, specie in una situazione congiunturale critica come quella attuale”.

Decaro ha idee differenti, invece. La misura in questione richiede una copertura finanziaria di 2,7 miliardi per istruire i 1800 fascicoli non ancora esaminati. Ma, le casse regionali, hanno una dotazione che non supera complessivamente il miliardo e 900 milioni. Che fare dunque? “Non si chiudono – conclude Martino – Bandi regionali già operanti dalla sera al mattino. La politica ha il dovere di trovare una soluzione”.