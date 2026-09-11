Dl ex Ilva, al Senato due giorni di audizioni in Commissione Industria

Martedì 15 e mercoledì 16 saranno ascoltati commissari, istituzioni, imprese, associazioni e sindacati. Giovedì 17 alle 12 scade il termine per la presentazione degli emendamenti

Si svolgerà martedì 15 e mercoledì 16 il ciclo di audizioni in commissione Industria del Senato sul Dl ex Ilva.

I commissari di Adi e di Ilva in amministrazione straordinaria, il presidente della Regione Puglia, Federacciaio e Confapi saranno ascoltati martedi’ mentre mercoledì sarà la volta di Aigi, il sindaco di Taranto, le associazioni degli artigiani, Confimi industria e organizzazioni sindacali. Resta fissato a mezzogiorno di giovedì 17 il termine per la presentazione di emendamenti. (RADIOCOR)