Indotto ex Ilva, riavviate le procedure di licenziamento collettivo

Aigi informa i sindacati della ripresa dell’iter sospeso l’otto settembre durante l’audizione presso Palazzo Chigi. Riportiamo integralmente la nota
“Aigi associazione che riunisce le imprese dell’indotto ex Ilva di Taranto, ha formalmente comunicato ai sindacati la ripresa dei licenziamenti collettivi.
Come noto l’iter era stato sospeso lo scorso 8 settembre durante l’audizione presso palazzo Chigi per senso di responsabilità da parte delle imprese ed in attesa del giudizio sulla richiesta di sospensiva al decreto di chiusura promosso dai commissari straordinari dell’ex Ilva.”