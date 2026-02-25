Dragaggi al Porto di Taranto, adesso o mai più

Martino (Confapi Puglia): “Lo scalo della città dei due mari fondamentale per l’intero sistema economico regionale”

“Realizzare i dragaggi al Porto di Taranto entro un paio di anni. Sostenendo l’azione del presidente Gugliotti e della locale Autorità Portuale”. A chiederlo è il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. “Lo scalo jonico – continua – è importante non solo per l’economia della città dei due mari, ma per l’intero sistema produttivo regionale. Soprattutto, se si considera, la crescente rilevanza geopolitica del Mediterraneo”.

Quello dei dragaggi, e dei fondali resi più profondi per consentire l’attracco di navi di grandi dimensioni, è un problema annoso. E’ incredibile che ancora si trascini. Del quale si parla, senza concludere granché, da almeno vent’anni a questa parte.

“Tergiversare ancora – conclude il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi – non è più consentito. Il Porto è la più importante infrastruttura della realtà territoriale tarantina. Nessuna idea di sviluppo, e rilancio finanziario, potrà concretizzarsi senza la sua definitiva valorizzazione”.