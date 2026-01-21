Eppur si muove… Agromed

Prevista per la prossima settimana la conferenza stampa del presidente Cavallo, dopo l’ok sul progetto aquisito dalla società di certificazione. Carlo Azeglio Ciampi, da lassù, sarà felice

Sembra la fortunata – e intelligente – trasmissione di Beniamino Placido e Indro Montanelli dei primi anni ’90 del secolo scorso: “Eppur si muove”. Sembra, per l’appunto. Ma, in questo caso, si tratta di Agromed: la società partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. L’agroalimentare – e la sua filiera – che a queste latitudini si attende, invano, di vedere all’opera da oltre trent’anni. Perché possa generare profitti e posti di lavoro. Avviare la benedetta-maledetta diversificazione economica e culturale cosi alla moda oggigiorno. Cambiare verso, senso di marcia, alla nostra morente prospettiva produttiva. Non siamo in televisione, ma è come se lo fossimo.

La prossima settimana, infatti, dovrebbe tenersi una conferenza stampa. Con il presidente Cavallo; con l’intero CdA di Agromed. La società di certificazione RINA avrebbe dato l’ok al progetto, potranno avviarsi quindi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei capannoni ex Miroglio. In quel di Castellaneta, perché Taranto la negletta perde sempre. Perpetrando l’anomalia di essere ospite in casa propria sempre e comunque. Un intervento di circa 5 milioni di euro. Dopo si dovrebbe passare a dare seguito – e gambe – al Piano Industriale. Attualmente gli assunti sono 5, potrebbero diventare dieci volte tanto una volta che le attività andranno a regime.

La città dell’industria con un ruolo guida per l’agricoltura del Mezzogiorno peninsulare? Sembra quasi una nemesi storica. Eppur si muove. Non è la Guerra dei trent’anni. E’, semplicemente, Agromed: il progetto finanziato da Ciampi quando sedeva a Palazzo Chigi. Correva l’anno 1993. Lo staranno facendo rivoltare nella tomba, il povero Carlo Azeglio.