domenica 16 Agosto 26
CP

Ex Ilva, Aigi: “Lo Stato faccia lo Stato!”

Economia

Articoli Correlati

Ex Ilva, avanza la cordata italiana: “Pronti al confronto con il Governo”

CP -
Federacciai dà mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti la manifestazione di interesse di un gruppo di aziende. L’iniziativa è subordinata...
Read more

Taranto, Indotto ex Ilva: “La chiusura dell’area a caldo sarà un disastro occupazionale”

CP -
Dopo la riunione d’urgenza del Tavolo Permanente per Taranto, le associazioni lanciano l’allarme: la fermata dell’area a caldo potrebbe trascinare nella crisi anche l’area...
Read more

Lo Stato punti su Taranto

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "L'Ilva è cartina di tornasole del Paese. Dei nostri ritardi culturali. Una sconfitta per tutti non conciliare i diritti egualmente inderogabili" “L’Italia...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand