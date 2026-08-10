lunedì 10 Agosto 26
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Taranto, Indotto ex Ilva: “La chiusura dell’area a caldo sarà un disastro occupazionale”

Economia

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