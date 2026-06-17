Ex Ilva, Decaro: “Interlocuzioni con Palazzo Chigi. Attendiamo convocazione”

Presidente Puglia: “Necessità nuova azienda per decarbonizzazione e presenza dello Stato”

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha incontrato oggi i sindacati per fare il punto sulla situazione dell’ex Ilva di Taranto.

“Abbiamo ascoltato le istanze dei sindacati – ha detto a margine Decaro – e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione; la necessità, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e, contemporaneamente, la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, un’area particolarmente fragile in questo momento”.

“L’impegno – ha aggiunto – è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché la questione, come ha dichiarato il ministro Urso, adesso è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Presidenza con cui abbiamo delle interlocuzioni e abbiamo avuto delle interlocuzioni in questi giorni”.

“Le interlocuzioni – ha assicurato il governatore – sono plurime durante la settimana sia con il Ministero che con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse pubblica”.

All’incontro con i sindacati hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio e il presidente della task force regionale per l’occupazione Leo Caroli. (ANSA)