Ex Ilva, Federacciai e 14 società valutano la creazione di una newco

La proposta resta preliminare e non vincolante e punta a definire un progetto con una corretta allocazione di rischi e responsabilità

La manifestazione di interesse per l’ex Ilva di Federacciai, “in nome e per conto” di 14 società, prospetta “la realizzazione dell’operazione attraverso un veicolo societario di nuova costituzione”, una newco “partecipata direttamente o indirettamente” dalle società interessate.

Si legge nella lettera – l’Ansa ha potuto visionare la bozza finale – inviata ieri dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, per presentare una manifestazione di interesse “esclusivamente preliminare e non vincolante”.

Il tenore è improntato alla massima cautela: parla di “disponibilità ad approfondire”, di “volontà di verificare la concreta percorribilità”, come per “la sussistenza delle condizioni indispensabili”. Si chiede una due diligence anche per valutare, strutturando via via un progetto che appare ancora tutto da costruire, come “assicurare una corretta e sostenibile allocazione dei relativi rischi e responsabilità”. (Ansa)