lunedì 16 Marzo 26
CP

Ex Ilva, inviato il report dei Commissari sulle offerte di Flacks e Jindal

Economia

Articoli Correlati

Confartigianato Taranto: “Un miliardo per i cantieri, ma la ricchezza non resta sul territorio”

CP -
L’associazione di categoria denuncia lo scarso coinvolgimento del tessuto produttivo locale nei grandi investimenti legati ai Giochi del Mediterraneo, alle bonifiche e al CIS...
Read more

Rifacimento Afo2, il grande lavoro di Anmar

Vincenzo Carriero -
Chiacchierata con Renato Rispoli, dirigente di "Ettore 1910 Srl": azienda associata ad AIGI. "La societa italo-canadese Anmar", racconta a CosmoPolis, "subappaltando le attività ad...
Read more

Decaro riapra i termini per finanziare i progetti PIA e MiniPIA

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "La politica trovi una soluzione, non si possono chiudere Bandi pubblici dalla sera al mattino" “Decaro torni sui suoi passi. E riapra...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand