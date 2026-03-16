Ex Ilva, inviato il report dei Commissari sulle offerte di Flacks e Jindal

Il documento guiderà il prosieguo della trattativa per la vendita dell’impianto siderurgico di Taranto, valutando le alternative con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore

È stato inviato oggi il report dei commissari sull’ex Ilva, contenente sia la manifestazione di interesse del gruppo indiano Jindal per proseguire i negoziati, sia le risposte della società Flacks, per confrontare le due proposte e selezionare quella più vantaggiosa. Lo ha annunciato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine di un convegno, rispondendo a una domanda sui possibili incontri con i rappresentanti di Jindal.

Il documento guiderà il prosieguo della trattativa per la vendita dell’impianto siderurgico di Taranto, valutando le alternative con l’obiettivo di scegliere la soluzione migliore. Il ministro ha smentito le indiscrezioni secondo cui Jindal avrebbe previsto la chiusura dell’area a caldo, spiegando che il piano manterrà gli altiforni in funzione fino all’installazione dei forni elettrici. Il progetto, secondo alcune ipotesi, includerebbe un processo di decarbonizzazione finalizzato alla produzione di acciaio tramite forni elettrici, garantendo così la continuità produttiva dei siti.

Urso ha sottolineato che questa continuità è necessaria per rispondere alle esigenze del sistema manifatturiero nazionale, tema richiamato anche dal presidente di Federmeccanica durante la visita allo stabilimento di Taranto nella stessa giornata.