Ex Ilva, le imprese chiedono un incontro con Mattarella e Meloni

Le associazioni datoriali e Federmanager lanciano un nuovo appello alle istituzioni: “Il territorio non può continuare a vivere nell’incertezza”

“L’ormai imminente inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo, manifestazione che darà lustro soprattutto al territorio tarantino con l’obiettivo di affermare la sua sempre più crescente vocazione internazionale, non deve abbassare il livello di attenzione sulla vertenza dell’ex Ilva.”

Partendo da questa base, le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi, Aigi, Confartigianato) e Federmanager, già promotrici del “Tavolo permanente per Taranto”, in attesa che vengano adottate soluzioni in grado di far capire quale sarà il vero futuro dello stabilimento siderurgico, hanno deciso di rivolgersi ufficialmente al Prefetto Liguori affinché valuti se ricorrono le condizioni per favorire un incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con il Capo del Governo, Giorgia Meloni, magari proprio in occasione della cerimonia che venerdì 21 agosto segnerà l’avvio dei Giochi.

“L’obiettivo non è solo quello di ribadire le innumerevoli criticità dello stabilimento ex-Ilva / Acciaierie d’Italia, aggravate dalla prospettiva concreta ed imminente della chiusura dell’area a caldo, quadro della situazione sicuramente già noto al Presidente Mattarella e alla Premier, ma anche di dare voce alle aziende dell’indotto per rappresentare ciò che le Associazioni stanno svolgendo e per ribadire la necessità di una presenza sempre più attiva delle stesse sui tavoli nazionali deputati ad individuare le soluzioni possibili. – Affermano – Soluzioni che diano risposte risolutive e tempestive riguardo alla definizione di una strategia industriale chiara e alla tutela del credito vantato dalle stesse imprese, argomenti già oggetto di sollecitazioni che le Associazioni datoriali e Federmanager hanno rivolto in occasione delle interlocuzioni avute con il MIMIT ed i Commissari di AdI e di ex ILVA anche nel corso dei recenti Tavoli interministeriali. Ciò che un intero territorio chiede con urgenza è di poter guardare al futuro senza quella logorante incertezza che sta contribuendo ad una disarmante “desertificazione industriale”, la stessa che, per ironia della sorte, va a registrarsi proprio in concomitanza con un evento che porterà Taranto, la Puglia ed il Paese al centro dell’attenzione internazionale”. Concludono