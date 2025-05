Ex Ilva, Salvini: “O acquirente serio o gestisca lo Stato”

“A noi l’acciaio serve per i prossimi anni. Abbiamo un piano di rilancio infrastrutturale tra ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade e ferrovie. Si è perso troppo tempo”

“Per quello che riguarda Ilva o c’è un acquirente serio oppure è giusto che sia lo Stato che si faccia carico della gestione e del rilancio perchè da troppi anni i tarantini aspettano invano. Ci sono delle offerte, vediamo se ci saranno offerte finalmente serie, se no l’Italia faccia l’Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Taranto per partecipare a un incontro in vista degli appuntamenti elettorali.

“A noi – ha aggiunto – l’acciaio serve per i prossimi anni. Poi a Bruxelles parlano di armi, se noi svendiamo il nostro patrimonio andiamo a comprar le fionde più che altro. Abbiamo peraltro un piano di rilancio infrastrutturale tra ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade e ferrovie. Ripeto: o c’è un acquirente serio che garantisca i livelli occupazionali e garantisca le bonifiche e la salute, altrimenti lo Stato deve fare lo Stato, si è perso troppo tempo”. (ANSA)