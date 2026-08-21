Ex Ilva, Sperti (Uilm): “Finalmente la Meloni si impegna in prima persona. Ora servono soluzioni”

“Non vogliamo parlare di buoni propositi, ma vogliamo dettagli di progetti occupazionali, ambientali e industriali”

“Sull’ex Ilva e su Taranto finalmente la Presidente Meloni si impegna in prima persona, come chiediamo da mesi. Questo deve significare pero’ massima trasparenza, responsabilita’ e misure concrete e urgenti per i lavoratori e i cittadini di Taranto. I tavoli annunciati devono servire per trovare finalmente soluzioni che risarciscano migliaia di lavoratori diretti, di Ilva in As e del sistema degli appalti che appartengono alla catena piu’ fragile”. Cosi’ il segretario generale della Uilm, Davide Sperti. “Non vogliamo parlare di buoni propositi, ma vogliamo dettagli di progetti occupazionali, ambientali e industriali. Bene le parole di Mattarella che attestano vicinanza della massima carica dello Stato a una comunita’ tradita, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta”, ha aggiunto. (Radiocor)