Ex Ilva, Urso: “La Costituzione non consente la nazionalizzazione”

Aigi: “Lo Stato istituisca un fondo di 4 miliardi per l’Ilva”

CP -
“Il fondo servirebbe per il risanamento funzionale dell’impianto siderurgico e per rilanciare l’acciaieria verso una condizione di auto sostenibilità economia e di futura presentabilità...
La mobilità intelligente

Vincenzo Carriero -
Martino (Confapi Puglia): "Il Governo non decurti il finanziamento per la tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia" “Si lasci inalterato il finanziamento PNRR sulla tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia”. Niente...
L’Italia in recessione senza PNRR

CP -
di Erasmo Venosi L’Italia resta un Paese con crescita pari allo zero virgola. Leggere il Documento Economico e Finanziario per rendersene conto. Penalizzati il...
