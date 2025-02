Ex Ilva, Urso: “Prossima settimana potrebbe essere scelto il nuovo acquirente”

Il Ministro è intervenuto sulla vendita degli impianti a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Trento

La prossima settimana potrebbe essere scelto l’acquirente dell’ex Ilva”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy di Trento.

“In queste ore siamo alle prese con quello che è l’aspetto più significativo di quella che è stata la crisi industriale del nostro Paese, con gli stabilimenti siderurgici dell’ex Ilva, di cui abbiamo preso possesso con l’amministrazione straordinaria meno di un anno fa, il 27 febbraio”, ha detto Urso, spiegando che “in questo anno siamo riusciti non soltanto a investire sugli altoforni per renderli produttivi, in un accordo tra l’altro col sindacato siamo riusciti a gestire la nuova procedura di gara e nelle prossime ore, verosimilmente già nella prossima settimana, sapremo a chi sarà assegnato quello che potrà diventare il più grande impianto siderurgico green d’Europa”. (Radiocor)