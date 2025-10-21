martedì 21 Ottobre 25
CP

Ex Ilva, Urso: “Sfida per tutta l’industria italiana”

Economia

Articoli Correlati

Landini (Cgil): “Per l’ex Ilva serve l’intervento diretto dello Stato”

CP -
“Si sono persi 12 anni e sono stati spesi tanti soldi pubblici” "Serve un intervento diretto dello Stato nella gestione dell'impresa. Se non lo si...
Read more

Ex Ilva, Confapi: “Scongiurare una nuova Bagnoli è la priorità”

CP -
Per il presidente Fabio Greco bisogna investire sulla decarbonizzazione della fabbrica per costruire nuove opportunità economiche "Il progetto legato alla decarbonizzazione è ambizioso e non...
Read more

Porti, la prossima settimana le nomine ufficiali di 12 presidenti

CP -
Giovanni Gugliotti, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio di Taranto Martedì della prossima settimana l’VIII  Commissione Trasporti del Senato, ha convocato la seduta...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand