Ex Ilva, Urso: “Sfida per tutta l’industria italiana”

“Siamo al lavoro, è il dossier più difficile, critico e sfidante, che abbiamo ereditato e che stiamo cercando di portare a compimento”

Sull’ex Ilva “siamo al lavoro, è il dossier più difficile, critico e sfidante, che abbiamo ereditato e che stiamo cercando di portare a compimento. Mi auguro che tutti contribuiscano con senso di responsabilità e caparbietà, perchè questa non è la sfida ovviamente di un governo o di un settore, la siderurgia, ma è la sfida di un Paese, è la sfida dell’industria italiana’. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un evento sulla giornata mondiale della pasta in corso a Roma.