Ex Isolaverde, spiraglio per gli 80 lavoratori: domani vertice decisivo

In ballo un emendamento per sbloccare 10 milioni di fondi regionali destinati agli ammortizzatori sociali. Cobas: “Serve decreto urgente del Governo”

Si accende una speranza per gli oltre 80 ex lavoratori Isolaverde, senza reddito da maggio dopo la fine della Naspi. Come annunciato dal coordinatore provinciale dei Cobas, Salvatore Stasi, domani si terrà a Bari un vertice con la Task Force Regionale per l’impiego, alla presenza dei parlamentari jonici e delle istituzioni coinvolte. “Abbiamo individuato una possibile soluzione – spiega Stasi – la Regione Puglia ha disponibili circa 10 milioni per gli ammortizzatori sociali, ma serve una decretazione d’urgenza del Governo per sbloccarli”. Il nodo da sciogliere riguarda infatti l’impossibilità della Regione di legiferare autonomamente in materia.

La vertenza si trascina da mesi, con i lavoratori che dovrebbero rientrare nel progetto Green Belt finanziato dal Just Transition Fund, ma non prima del 2026. Una prospettiva drammatica per decine di famiglie, che ha spinto i Cobas a organizzare un presidio permanente nelle ultime settimane.

“Tre parlamentari jonici su quattro hanno già dato la loro disponibilità – riferisce il sindacalista – interagendo direttamente con la Task Force Regionale”. All’incontro di domani verrà presentata la bozza dell’emendamento da sottoporre al Governo, permettendo ai parlamentari di valutarne la fattibilità.

I risultati del vertice saranno illustrati venerdì 6 giugno in una conferenza stampa davanti alla Prefettura di Taranto, durante la quale verrà fatto il punto completo sulla situazione.