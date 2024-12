Firmata la pre-intesa del CCDI 2024, Uil Fpl: “Soddisfatti per i risultati ottenuti”

“Abbiamo fatto un passo avanti importante per tutelare i diritti e le condizioni economiche dei dipendenti comunali, premiando il loro impegno e professionalità”

Dopo un lungo anno di contrattazione, la Uil Fpl Taranto ha firmato la pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2024 con il Comune di Taranto. La decisione è stata frutto di un’attenta valutazione e motivata dagli importanti risultati ottenuti a beneficio dei lavoratori dell’Ente.

Tra i principali punti di forza dell’accordo vi sono l’incremento economico per l’indennità di responsabilità, un maggiore riconoscimento economico per il servizio esterno della Polizia Locale e il trasferimento dei fondi non utilizzati per le E.Q. del 2024 al fondo dipendenti, destinandoli alla produttività. Questa misura, fortemente voluta dall’organizzazione sindacale, rappresenta una redistribuzione equa e meritocratica che valorizza l’impegno quotidiano dei lavoratori nell’erogazione di servizi essenziali per la comunità.

“Abbiamo fatto un passo avanti importante per tutelare i diritti e le condizioni economiche dei dipendenti comunali, premiando il loro impegno e professionalità. – Ha dichiarato Patrizia Catucci, componente della Segreteria Territoriale della Uil Fpl Taranto – “La scelta di firmare non è stata semplice, ma abbiamo lavorato per garantire risultati tangibili, dimostrando ancora una volta che il nostro obiettivo è il benessere dei lavoratori.”

Un nodo critico rimane l’accordo sulle progressioni economiche tra le aree, che non è stato incluso nel CCDI 2024. La Uil Fpl ha comunque ottenuto il blocco delle risorse già destinate a questo scopo, con l’impegno di riavviare la contrattazione su questo tema prioritario. Tra gli ulteriori impegni presi, spicca la convocazione della Direzione Servizi Educativi per la definizione del nuovo calendario educativo per l’anno scolastico 2025/2026.

Tuttavia, il sindacato non ha mancato di evidenziare alcune criticità. “Dispiace constatare l’assenza dei dirigenti durante le convocazioni, un comportamento che riteniamo inaccettabile. Il dialogo e il confronto sono elementi imprescindibili per migliorare le condizioni lavorative di tutti i dipendenti,” ha sottolineato Catucci.

La Uil Fpl ha espresso invece gratitudine verso la Parte Pubblica e l’Ufficio Relazioni Sindacali, il cui impegno costante ha permesso di concludere il negoziato in tempi utili.

“Questo accordo deve essere l’inizio di un percorso condiviso – ha concluso Catucci – con la speranza di costruire insieme ulteriori miglioramenti per tutte le lavoratrici e i lavoratori del nostro Ente.”