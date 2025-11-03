La mobilità intelligente

Martino (Confapi Puglia): “Il Governo non decurti il finanziamento per la tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia”

“Si lasci inalterato il finanziamento PNRR sulla tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia”. Niente tagli al Sud – e al suo sistema infrastrutturale. Queste la considerazioni di Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia. “Il Mezzogiorno – prosegue il responsabile dell’associazione datoriale – ha bisogno che le risorse ad esso destinate vengano implementate. E no decurtate, assottigliate”.

L’opera in questione, infatti, da un iniziale stanziamento di oltre 400 milioni è passata agli attuali 98 milioni. “Taranto – conclude Martino – è la città pugliese ponte naturale verso la Calabria jonica e l’asse lucano e campano. Snodo principale per le dinamiche produttive di un sistema macroregionale”.