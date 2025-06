La Santa Alleanza tra politica ed economia

Alla viglia di un importante appuntamento elettorale, le considerazione del presidente di Confapi Puglia. “I sindaci attori dello sviluppo municipalistico. Diamo, tutti assieme, piena applicazione all’articolo 41 della Costituzione”

“La politica aiuti il sistema produttivo locale determinando condizioni, e opportunità, di crescita duraturi”. Alla vigilia di un importante passaggio elettorale, che eleggerà i primi cittadini di Taranto, Massafra e Triggiano, il presidente pugliese di Confapi – Carlo Martino – auspica “rapporti sinergici tra sfera politica e mondo economico”. Un dialogo costante, un’alleanza sottoscritta per il benessere generale delle società di riferimento. Incidendo, per esempio, su sistemi normativi e burocratici che incentivino la nascita di nuove imprese più che ostacolarla. “I sindaci – sottolinea Martino – sono attori protagonisti dello sviluppo municipalistico; le loro competenze amministrative in materia di realizzazione e potenziamento delle aree industriali, di scelta sull’applicazione dei tributi locali, rappresentano parametri fondamentali con i quali misurare il tasso di crescita economico e finanziario di un dato territorio”.

Per il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi, “considerare la politica altra cosa dal sistema industriale, due mondi separati, con propri prerogative e scale di valori, è un errore che rischia di trascinarci in fondo alla Storia”. La globalizzazione richiede competenza e coraggio. “Una sfida che può essere raccolta soltanto dando piena applicazione all’articolo 41 della nostra Costituzione. L’iniziativa economica privata è libera. L’importante, ci ricordano i nostri padri costituenti, che non strida con la dignità umana”.