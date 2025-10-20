Landini (Cgil): “Per l’ex Ilva serve l’intervento diretto dello Stato”

“Si sono persi 12 anni e sono stati spesi tanti soldi pubblici”

“Serve un intervento diretto dello Stato nella gestione dell’impresa. Se non lo si fa, rischiamo di perdere un settore strategico per un Paese che vuole restare industriale”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea tenuta al Policlinico di Bari, rispondendo ai giornalisti sul futuro dell’ex Ilva.

“Siamo molto preoccupati – ha proseguito Landini – i sindacati metalmeccanici hanno appena proclamato uno sciopero generale di tutto il gruppo: siamo di fronte al rischio che salti tutto. Si sono persi 12 anni e sono stati spesi tanti soldi pubblici”. (Ansa)