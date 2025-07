Martino (Confapi Puglia): “Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Taranto”

Mai la violenza deve potersi contemplare. “La città dei due mari ha diritto di affrontare questo tornante della propria vicenda produttiva con serenità e coesione d’intenti”

“Esprimo la mia solidarietà, e quella dell’organizzazione che rappresento, al sindaco di Taranto”. In una nota diramata alla stampa, Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, stigmatizza ogni forma di violenza possa manifestarsi nei confronti di chiunque. E invita tutte le istituzioni cittadine “ a fare quadrato, perché nessuno ostacoli il corretto e democratico confronto tra le parti”. Per il numero uno dell’organizzazione che raggruppa le piccole e medie imprese regionali, “Taranto ha il diritto, e il dovere, di rivendicare una nuova stagione di sviluppo e prosperità per se stessa”. Farlo con il proprio sindaco, eletto soltanto due mesi fa. “Affrontando questo delicato tornante della propria vicenda produttiva con una comunione d’intenti. Che non significhi azzerare le differenze, ma contemplarle tutte assieme per il bene ultimo della collettività”.