Morti bianche? “Non esiste civiltà del lavoro senza la sicurezza”

Martino (Confapi Puglia): “Decaro istituisca un osservatorio permanente dopo i tragici fatti accaduti ieri in Ilva”

Dopo l’ennesima morte bianca, avvenuta in Ilva nella giornata di ieri, serve fare qualcosa. L’istituzione a livello regionale, per esempio, di un osservatorio permanente sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro”. A chiederlo è il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. Il quale coinvolge direttamente il nuovo presidente della Regione, Antonio Decaro.

“La politica – sottolinea Martino – i sindacati, le associazioni di categoria, gli esperti del settore, tutti assieme, dobbiamo operare perché migliorino gli standard di sicurezza. Nei cantieri. Nelle fabbriche. Monitorando l’applicazione delle norme nazionali su questi temi; integrandole le stesse con altre, ove ritenuto necessario, di taglio regionale”. Una società è tanto più ricca quando a livelli alti di produzione “corrispondono criteri altrettanto alti di civiltà lavorativa”.